Nach einem Jahr intensiver Planung, zahlreichen Tests und rund drei Monaten akribischer Produktion in den Werkshallen der Graf-Holztechnik in Horn sind die Bauteile für das Notenband, das künftig die Fassade des Österreich-Pavillons auf der EXPO 2025 zieren wird, fertig gestellt.

Die geschwungene, monumentale Holzskulptur wurde nun offiziell der Öffentlichkeit präsentiert und tritt ihre lange Reise nach Japan an - zuerst auf der Straße, dann auf dem Seeweg von Horn nach Osaka, wo sie um Weihnachten eintreffen wird.



Hochrangige Politiker und zahlreiche Ehrengäste, darunter Bundesminister Martin Kocher, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady und der japanische Botschafter S.E. Ryuta Mizuuchi, versammelten sich in Horn, um die Skulptur bzw. Teile davon zu besichtigen.

In ihren Ansprachen würdigten sie das Projekt als Symbol österreichischer Handwerkskunst und Innovation und betonten die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung dieser beeindruckenden Holzskulptur, die schon bald internationale Beachtung finden wird.