Die Bauwirtschaft steht vor, oder befindet sich viel eher bereits mitten in einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien wie Building Information Modeling (BIM), KI-gestützte Prozessoptimierung und vernetztes Projektmanagement verändern die gesamte Wertschöpfungskette. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit, Effizienz und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Genau hier setzt der neue, berufsbegleitende Masterstudiengang „Digital Construction Management“ an der Fachhochschule Kärnten an – ein Joint Degree mit der deutschen Hochschule Bochum.

„Mit Digital Construction Management starten wir am Campus Spittal ein zukunftsorientiertes Studienangebot, das uns als Hochschule einen wichtigen Schritt weiterbringt", freut sich DI Dr. Martin Schneider, Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen, Architektur, Nachhaltiges Immobilienmanagement und Interimsmäßiger Studiengangsleiter Digital Construction Management.

Ab Oktober 2025 werden an der Fachhochschule Kärnten am Standort Spittal Fachkräfte ausgebildet, die die Potenziale der digitalen Transformation erkennen, strategisch einsetzen und Bauprojekte effizient steuern können. Der Studiengang öffnet den Weg zu Karriereprofilen wie Digital Construction Manager*in, BIM-Koordinator*in, Projektmanager*in im Hoch- und Tiefbau oder digitalem Immobilienentwickler*in.