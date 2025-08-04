Joint Degree der FH Kärnten und Hochschule Bochum : Neuer Master „Digital Construction Management“
Die Bauwirtschaft steht vor, oder befindet sich viel eher bereits mitten in einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien wie Building Information Modeling (BIM), KI-gestützte Prozessoptimierung und vernetztes Projektmanagement verändern die gesamte Wertschöpfungskette. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit, Effizienz und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Genau hier setzt der neue, berufsbegleitende Masterstudiengang „Digital Construction Management“ an der Fachhochschule Kärnten an – ein Joint Degree mit der deutschen Hochschule Bochum.
„Mit Digital Construction Management starten wir am Campus Spittal ein zukunftsorientiertes Studienangebot, das uns als Hochschule einen wichtigen Schritt weiterbringt", freut sich DI Dr. Martin Schneider, Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen, Architektur, Nachhaltiges Immobilienmanagement und Interimsmäßiger Studiengangsleiter Digital Construction Management.
Ab Oktober 2025 werden an der Fachhochschule Kärnten am Standort Spittal Fachkräfte ausgebildet, die die Potenziale der digitalen Transformation erkennen, strategisch einsetzen und Bauprojekte effizient steuern können. Der Studiengang öffnet den Weg zu Karriereprofilen wie Digital Construction Manager*in, BIM-Koordinator*in, Projektmanager*in im Hoch- und Tiefbau oder digitalem Immobilienentwickler*in.
Partnerschaft mit der Hochschule Bochum
Im Mittelpunkt des didaktischen Konzepts steht die Onlinelehre, die Berufstätigen maximale Flexibilität bietet. Studierende können von zu Hause oder dem Arbeitsplatz aus an Lehrveranstaltungen teilnehmen und ihr Studium so auch mit Beruf und Familie vereinbaren. Ergänzt wird die digitale Lernerfahrung durch gezielten persönlichen Austausch in kompakten Präsenzphasen.
Die Onlinelehre findet während des Semesters dienstags und donnerstags ab 16:00 Uhr sowie freitags ab 08:15 Uhr statt – in Ausnahmefällen auch samstags. Ergänzt wird das Format durch vier Präsenz-Blockwochen: zwei am Campus Spittal an der Drau (Kärnten) und zwei an der Hochschule Bochum (NRW, Deutschland)
Ein besonderer Mehrwert entsteht durch die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule Bochum, deren Architektur- und Bauingenieurstudiengänge regelmäßig Bestnoten im renommierten CHE-Hochschulranking erzielen. Absolvent*innen erhalten einen gemeinsamen Abschluss (Joint Degree) beider Hochschulen.
Zugangsvoraussetzungen und Bewerbung
Mind. 15 ECTS in einem relevanten Fachbereich (z. B. Architektur, Bauingenieurwesen, Umwelttechnik, Nachhaltigkeit, Regenerative Energiesysteme etc.). Alternativ 20 ECTS aus zwei der genannten Bereiche. Das Aufnahmeverfahren beinhaltet ein strukturiertes Interview zu Fachkompetenz, Motivation sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit. Die Bewerbungsfrist endet am 30.09.2025.