Bei der Errichtung des neuen Headquarters vertraute Etzi-Bau auf die Decken- und Wandschalungssysteme aus dem Ringer Mietpark. Durch das Mieten statt Kaufen entfallen die Anschaffungskosten von zusätzlich benötigten Schalungselementen, während individuelle Lösungen eine effiziente und kostengünstige Arbeitsweise ermöglichen. Durch das individuelle Service spart die Miete bei Ringer Kosten, Zeit und Nerven.

Für die Deckenschalung des mehrstöckigen neuen Firmensitzes wurden die neuesten Deckenschalungs-Systeme von Ringer verwendet. Das System besteht aus den großflächigen DEKplus Deckentischen sowie den handlichen AluDEK Modulelementen. Dadurch zeichnet es sich sowohl durch seine Schnelligkeit als auch durch Flexibilität und Wirtschaftlichkeit aus. Die Deckentische wurden in den 2 Abmessungen 5,40 x 2,25m und 5,40 x 1,80m eingesetzt und garantierten rationelles Arbeiten und unschlagbar schnelle Schalzeiten. Per Kran werden die einzelnen Tische in Position gehoben und dann manuell eingerichtet.