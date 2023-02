Das renommierte Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau in Neu-Isenburg (Deutschland, www.betriebsberatung-bau.de) hat 18 Deckenschalungs-Systeme an unterschiedlichen Grundrissen und Raumhöhen bewertet und die Ergebnisse in seinem aktuellen Handbuch veröffentlicht. Bis auf eine Aufbauvariante, in der RINGER AluDEK gleich schnell wie der Mitbewerb war, erwies sich AluDEK in allen Kategorien als das klar schnellste System. Sogar im Vergleich zum Zweitplatzierten erzielte AluDEK noch einen im Schnitt 10%igen Vorsprung.*



- schnellster Grundriss in 0,14 h/m²

- im Schnitt nur 0,19 h/m²