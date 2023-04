Bei gleichzeitiger Flächenreduktion um bis zu 30 % mehr Effizienz, Produktivität und Innovationskraft: New Work verändert nicht nur unsere Art zu arbeiten, sondern auch die Räume, in denen wir arbeiten.



Durch die Dezentralisierung der Arbeit durch Remote Work bzw. New Work werden Immobilienbesitzer:innen, Vermieter:innen, Investor:innen und Verwaltungen vor brennende Fragen gestellt: Welche Gebäude werden in Zukunft benötigt? Können bestehende Gebäude angepasst werden? Wie müssen Räume ausgestattet sein, wenn Flexibilität und gemeinsam genutzte Flächen, also Shared Spaces, verstärkt Einzug ins Büro halten? Und wie kann man trotz Unsicherheit planen?

„So wie der Flächenbedarf pro Mitarbeiter:in durch New Work-Konzepte sinkt, steigen die Anforderungen an die Flexibilität des Nutzungskonzepts eines Raumes“, fasst Martin Luptacik, Teamleitung Workplace Consulting bei Drees & Sommer Österreich, eine Grunderkenntnis zusammen.