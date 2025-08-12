Das Segment Süd + Ost umfasst neben Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien auch die Märkte Südosteuropas.

Péter Glöckler begann seine Konzernlaufbahn im Jahr 2003 als Technischer Leiter im Bereich Konzessionen in Ungarn. Zuletzt verantwortete er als Unternehmensbereichsleiter Südosteuropa insgesamt zwölf Länder. „Péter Glöckler kennt nicht nur das Kerngeschäft der Strabag, sondern hat auch seine strategischen Fähigkeiten bei der Neustrukturierung Südosteuropas unter Beweis gestellt”, erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende Kerstin Gelbmann die Bestellung.

CEO Stefan Kratochwill ergänzt: „Er lebt unser Prinzip der global-lokalen Präsenz und verstärkt mit dieser Perspektive unser Vorstandsteam.“