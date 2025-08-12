Köpfe & Karriere : Neu im Vorstand von Strabag SE
Das Segment Süd + Ost umfasst neben Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien auch die Märkte Südosteuropas.
Péter Glöckler begann seine Konzernlaufbahn im Jahr 2003 als Technischer Leiter im Bereich Konzessionen in Ungarn. Zuletzt verantwortete er als Unternehmensbereichsleiter Südosteuropa insgesamt zwölf Länder. „Péter Glöckler kennt nicht nur das Kerngeschäft der Strabag, sondern hat auch seine strategischen Fähigkeiten bei der Neustrukturierung Südosteuropas unter Beweis gestellt”, erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende Kerstin Gelbmann die Bestellung.
CEO Stefan Kratochwill ergänzt: „Er lebt unser Prinzip der global-lokalen Präsenz und verstärkt mit dieser Perspektive unser Vorstandsteam.“
Bauingenieurwesen-Studium am Technikum Kärnten
Péter Glöckler (48) sagt zu seiner Bestellung, die bis Ende 2026 gilt: „Aufgrund meines internationalen Know-hows in zwölf sehr vielfältigen Ländern und meines Interesses für konzernweite, strategische Visionen und Umsetzungen nehme ich mit Respekt und Freude die Bestellung an. Ich bin überzeugt, dass die Verbindung lokaler Fähigkeiten mit einem 360-Grad-Blick für den Konzern das Erfolgsprinzip ausmacht.“
Péter Glöckler ist in Ungarn geboren und hat ein Bauingenieurwesen-Studium am Technikum Kärnten absolviert. Nach dem Berufseinstieg in der ungarischen Straßenverwaltung kam er 2003 als Technischer Leiter im Bereich Konzessionen zu Strabag. 2020 stieg er zum Unternehmensbereichsleiter für Ungarn auf, zuletzt verantwortete er die gesamte Region Südosteuropa.