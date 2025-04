Die Umstellung von konventionellem Diesel auf Hydrotreated Vegetable Oils (HVO) erfolgte zu Jahresbeginn. Dieser erneuerbare Kraftstoff wird vollständig aus Abfällen, Fetten, pflanzlichen Reststoffen und Pflanzenölen hergestellt. Durch den Einsatz von HVO können im Vergleich zu fossilem Diesel bis zu 90 Prozent der CO 2 -Emissionen und über 30 Prozent des Feinstaubs vermieden werden.

„Wir haben uns vom ‚Old Economy Diesel’ verabschiedet und setzen mit HVO auf einen nachhaltigen Kraftstoff. Die Kompensation mit HVO entspricht einer jährlichen CO 2 -Einsparung von rund 7.000 Tonnen. Auf unserem Weg zur gezielten CO 2 -Reduktion haben wir damit einen weiteren Puzzlestein erfolgreich umgesetzt“, sagt Gerhard Philipp, Baumit Umwelt- und Verfahrenstechnik, über diese weitere Investition in eine nachhaltige Zukunft.