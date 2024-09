Damit die Zahlen stimmen, wartet das Groß-Event mit Premieren auf. Ein Novum auf der Münchner Messegelände ist mit „Transform & Beyond by Expo Real“ ein Ausstellungsbereich, der sich der Zukunft und Transformation der Immobilienbranche widmet. Im Fokus stehen hier Themen wie Dekarbonisierung von Städten sowie Gebäuden, KI & Robotik, Smart Buildings, energiewirtschaftliche Lösungen für Quartiere etc.

Weiters gibt es mit dem „Sustainable Construction Hub, powered by Bau und Expo Real“ ein Forum, in dem in diversen Panels aktuelle Fragestellungen zu wirtschaftlichem und ressourcenschonendem Bauen – auch im Bestand – diskutiert werden. Alternative Baumaterialien und Lösungen für Klimaneutralität sowie Zirkularität werden ebenso präsentiert wie neue Lösungen, die zu einem schnelleren Planen und Bauen beitragen können.

Generell nehmen fachliche Gespräche, die Analyse von Trends und die Diskussion von Lösungsansätzen in Zeiten starker Veränderung wie erwähnt einen hohen Stellenwert ein. Das Konferenzprogramm die Fachmesse trägt dem Rechnung. Angesichts der drängenden Themen gibt es dieses Jahr ein noch größeres Angebot an Bühnen.