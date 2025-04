Für das kommende Jahr rechnet der KSV1870 mit 6.500 bis 7.000 Unternehmensinsolvenzen - der Trend zu hohen Fallzahlen wird sich aus heutiger Sicht fortsetzen. Denn die Wirtschaftsforscher erwarten ein geringes Wachstum, die Lage in Deutschland - Österreichs wichtigstem Handelspartner - dürfte schwierig bleiben und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Kostensituation spürbar entspannen wird.

„Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass wir bei den hohen Insolvenzzahlen nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern uns mittendrin befinden“, so Karl-Heinz Götze, MBA, Leiter KSV1870 Insolvenz. Denn Faktoren wie Energiekosten, Konsumnachfrage oder geopolitische Entwicklungen werden auch im kommenden Jahr maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Unternehmen und damit auf die Insolvenzentwicklung haben. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt und wie es in Schlüsselbranchen wie der Bauwirtschaft weitergeht.

„Das Auslaufen der KIM-Verordnung ist jedenfalls ein guter Schritt, um der Bauwirtschaft neues Leben einzuhauchen. Inwieweit dieser Schritt bereits 2025 in der Realität spürbar sein wird, bleibt abzuwarten“, sagt Ricardo-José Vybiral, MBA, CEO der KSV1870 Holding AG.