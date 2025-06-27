Die österreichische Zementindustrie erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 652,6 Millionen Euro – ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt produzierten die acht Zementwerke 2024 rund 4,512 Millionen Tonnen Zement, was einem Anstieg von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Dieses Ergebnis spiegelt jedoch nicht die Entwicklung des österreichischen Zementmarkts wider, der ein Minus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Aufgrund der schwierigen Lage der Bauwirtschaft haben unsere Mitglieder Exportmöglichkeiten gesucht, die meiner Meinung nach aber nicht nachhaltig bedienbar sind. Die Schaffung von leistbarem Wohnbau muss nun dringend zur Priorität der neuen Bundesregierung werden”, fordert Haimo Primas.