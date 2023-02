Oft verwundert es, wie lange diverse Produkte beziehungsweise – mit Bezug auf den Immobiliensektor – Assetklassen schon existieren. So auch im Fall von Mikroapartments, die es, wenn man von der modernen Begrifflichkeit absieht, schon seit geraumer Zeit in Europa gibt.

Bereits bei dem Modell der Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky in den 1920er-Jahren ging es um die optimale Ausnutzung von Raum und um Effizienz, genauso wie bei der Werkbundsiedlung in Wien Hietzing oder der Weißenhofsiedlung in Stuttgart. „Die Basis wurde also architekturhistorisch betrachtet schon sehr früh gelegt. In der heutigen Zeit geht es darum, wie wir mit den modernen Anforderungen damit umgehen und welche nachhaltigen Konzepte wir daraus entwickeln können“, berichtet Florian Rode (siehe Interview). Er ist Partner bei HPN architects, die das Ende vorigen Jahres fertiggestellte Ari-Rath-Haus in der Muthgasse in Wien Döbling planten. Das elfstöckige Gebäude zählt 313 Mikroapartments.



Einige Monate früher, konkret im Mai 2021, wurde in Wien ein weiteres Micro-Living-Gebäude finalisiert. Es handelt sich um das Youniq Vienna Triiiple, das 672 Kleinapartments umfasst. Realisiert wurde es auf 35 Etagen in einem der drei Türme des Triiiple bei der Erdberger Lände im 3. Bezirk. Das deutsche Immobilien-Investmentunternehmen Corestate hatte den Monolithen bereits 2017 von Soravia und ARE Austrian Real Estate erworben.