Die Nachfrage nach Roh- und Baustoffen steigt unentwegt. Primärrohstoffe sind allerdings endlich und werden oft unter enormem Aufwand und CO2-Ausstoß abgebaut und weltweit transportiert. Europa verfügt über eine Vielzahl an Sekundär-Rohstoffen. Diese werden von verschiedenen Branchen aus den Bereichen Recycling, Bau, Land- und Forstwirtschaft, etc. als Abfälle oder Restmassen gesammelt und qualitativ hochwertig verwertet. Um die steigende Nachfrage nach Rohstoffen zu befriedigen, ist es wichtig, diese wertvollen Materialen in den Markt zurückzuführen und wiederzuverwenden.

„Unser Ziel ist nachhaltiges Rohstoffmanagement. Das bedeutet, dass Sekundär-Rohstoffe schnell und einfach dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Secontrade dient dabei als digitale Schnittstelle und bietet Anbietern und Käufern von Sekundär-Rohstoffen einen sicheren, transparenten, europaweiten Marktplatz“, erklärt Brigitte Reich, Geschäftsführerin von Secontrade. Die digitale Plattform ist damit ein wichtiger Bestandteile erfolgreicher Kreislaufwirtschaft. Durch den effizienten Einsatz verfügbarer Ressourcen werden Klima und Umwelt geschützt sowie der Rohstoffmarkt in Europa stabilisiert.



Der Bedarf an Sekundär-Rohstoffen hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. „Um der gesteigerten Nachfrage an Sekundär-Rohstoffen nachzukommen, haben wir unsere Plattform erweitert. Gleichzeitig haben wir dies genutzt um den Außenauftritt von Secontrade einem Refresh zu unterziehen, den wir jetzt erfolgreich umgesetzt haben“, so Brigitte Reich. Ab sofort erscheint die Online- Plattform im neuen Design, das Prinzip des Marktplatzes bleibt gleich, viele Funktionen wurden jedoch für die Anwender noch komfortabler gestaltet.