Wie sehr ist Ihre Arbeit in der Innung und jetzt speziell als neuer Landesinnungsmeister durch die aktuellen Krisen (Pandemie, Teuerung, Lieferengpässe) geprägt?

Michael Stvarnik: Die aktuellen Herausforderungen beeinflussen sich im Endeffekt gegenseitig. Eines der größten Themen ist und bleibt der Fachkräftemangel. Wir haben zwar steigende Lehrlingszahlen, aber die geburtenstarken Jahrgänge treten langsam aus dem Arbeitsprozess aus. Dieses Problem betrifft allerdings die gesamte Wirtschaft. Die volatilen Baustoffpreise sind das nächste Thema, das uns täglich begleitet. Hier geht es nicht nur darum, was am Weltmarkt geschieht.

Was mir mitunter Sorgen bereitet, sind die enormen Preissteigerungen bei regional erzeugten Baustoffen wie zum Beispiel Ziegel und Holz, die mir nicht nachvollziehbar erscheinen. Die Pandemie hat die Branche im Großen und Ganzen gut gemeistert. Zurzeit herrscht noch eine sehr gute Auftragslage, weil viele Bauprojekte aufgrund von Förderungen etc. vorgezogen wurden. Allerdings wird das mit Jahresende abflauen und für nächstes Jahr wird man mit gravierenden Einbußen rechnen müssen.



Was sind Ihre Pläne als neuer Landesinnungsmeister? Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger, was beibehalten und ausbauen?

Womit wir uns intensiv befassen werden, ist die Frage „Wie kann Wohnen in Zukunft aussehen und leistbar bleiben?“ Dazu planen wir eine Enquete. Das Dauerthema Verkürzung und Vereinfachung der Behördenverfahren steht ebenfalls ganz oben auf meiner Prioritätenliste. „Gold Plating“, also die Übererfüllung von EU-Richtlinien und anderen Vorgaben ebenso. Wir sind als Bauwirtschaft bestrebt, weiterhin unseren Teil zur Energiewende beizutragen. Das beinhaltet zukunftsorientierte Gebäude- und Standplanung mit Grünräumen, regionale Materialien mit kurzen Lieferketten und das Recycling von Baustoffen.