Das Vorzertifikat bestätigt, dass das Projekt bereits in der Planungsphase den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Die Bauarbeiten werden darauf ausgelegt, die Umweltbelastung zu minimieren und soziale Verantwortung zu übernehmen. Zudem strebt das Projekt eine ÖGNI-Zertifizierung in Gold für das Gebäude selbst an. Diese Zertifizierung basiert auf 37 Kriterien, die unter anderem Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle Aspekte, Technik und Standortfaktoren umfassen. Auch für diese Zertifizierungmuss ein Erfüllungsgrad von mindestens 65 % erreicht werden.

Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Bauprozess und die angestrebten Zertifizierungen ergeben sich nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch eine Optimierung des Gebäudebetriebs. Dies führt zu einer Senkung der Betriebskosten und trägt zur Wirtschaftlichkeit des Gebäudes über dessen gesamten Lebenszyklus bei.



Dipl.-Ing. David Rott, Leiter Green Construction bei Leyrer + Graf, hebt hervor, dass die Auszeichnung ein wichtiger Schritt für das Unternehmen ist, um die wachsenden Anforderungen an nachhaltiges Bauen in Österreich zu erfüllen.