Nach den umsatztechnischen Höhenflügen der vergangenen Jahre ist der Wachstumskurs der internationalen Baubranche bekanntlich mittlerweile zu Ende. Laut aktuellem Deloitte Report erwirtschafteten die 100 größten börsengelisteten Baufirmen im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 1,98 Billionen US-Dollar (rund 1,72 Billionen Euro) – und damit einen leichten Rückgang gegenüber 2023. Auch in Österreich sind die Rahmenbedingungen für die Branche nicht einfach, dennoch finden sich Strabag und Porr unter den Top-100 wieder.

>> Nie mehr eine wichtige Neuigkeit aus der Baubranche verpassen? Abonnieren Sie unseren viel gelesenen Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung!

Mit den „Global Powers of Construction” analysiert Deloitte den Status Quo der internationalen Bauwirtschaft jährlich und ermittelt die umsatzstärksten Bauunternehmen der Welt. Der neue Report zeigt: Die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten haben nach einem Wachstumskurs mittlerweile ihre Spuren hinterlassen. So musste die Branche im vergangenen Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang von 1 Prozent hinnehmen. Die Marktkapitalisierung ist – nach 25 Prozent 2023 – lediglich um 13 Prozent angestiegen.

„In unsicheren Zeiten wird mehr gespart – das merkt man natürlich auch in der Baubranche", weiß Gabriele Etzl, Partnerin und Head of Real Estate bei Deloitte Legal. Trotzdem werde für den weltweiten Baumarkt bis 2030 respektables Wachstum erwartet, so Etzl.