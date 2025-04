Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, stimmt es optimistisch, dass die Baukonjunktur wieder anziehe und einige Projekte aus dem Programm der Bundesregierung helfen würden. "Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Wachstum", so Scheichelbauer-Schuster. Mit Blick vor allem in Richtung USA meinte sie: "Hier ist Unsicherheit Gift".

Wenig gute Nachrichten gab es für den Arbeitsmarkt: Für das 2. Quartal wird zwar saisonbedingt ein hoher Personalbedarf erwartet, der aber unter dem Niveau der Vorjahre liegen wird.

Christina Enichlmair von der KMU Forschung Austria: "Die Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die an die Substanz gehen". Die Unternehmen sähen sich durch hohe Steuern, Abgaben, Rohstoffpreise, Arbeitskosten und Bürokratie unter Druck.

Scheichelbauer-Schuster forderte rasche Reformen von der neuen Bundesregierung und wünscht sich, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur sparen, sondern auch die Konjunktur ankurbeln.