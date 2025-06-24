Die Wohnpreise in Vorarlberg zählen zu den höchsten in Österreich. Teuerung, strenge Kreditregeln und hohe Zinsen ließen die Immobilienverkäufe sinken und die Wohnbaubranche verzeichnete Einbrüche.

Für das Jahr 2025 rechnete die Landesregierung zu Jahresbeginn mit einem Anstieg der Anträge auf Wohnbauförderung. Für dieses Jahr waren knapp 184 Millionen Euro für Wohnbauförderung inklusive Wohnbeihilfe veranschlagt, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Opposition wirft der Landesregierung in Sachen Wohnen Versäumnisse vor. Sie bemängelt ebenso wie die Vorarlberger Armutskonferenz und die Arbeiterkammer, dass es zu wenige gemeinnützige Wohnungen gibt und dass zu wenig Anstrengungen unternommen werden, um neue zu errichten. Auch der lang angekündigte Bodenfonds des Landes, der im Juli 2024 gegründet wurde, kommt vielen zu langsam in die Gänge.