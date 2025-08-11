Lineares Bauen hat ausgedient. Die klassische Formel „Take – Make – Waste“ stößt in einer Welt begrenzter Ressourcen an ihre natürlichen und ökonomischen Grenzen. Genau hier setzt das Konzept der Kreislaufwirtschaft an – und genau hier beginnt der Vortrag von Kathrina Rieger, die auf der SOLID-Konferenz unter dem Titel „Kreise statt Krise – Kreislaufwirtschaft umsetzen“ einen praxisnahen Einblick in eines der zentralen Themen der Bauzukunft gibt.

Denn was häufig noch als ökologischer Idealismus abgestempelt wird, ist längst ein betriebswirtschaftlicher Imperativ geworden. Kathrina Rieger, Expertin für zirkuläres Planen und Bauen und Leiterin des Wiener Standorts von Concular, plädiert für ein radikales Umdenken: „Die Baubranche kann nicht weitermachen wie bisher. Wir müssen Materialien als Ressourcen mit Zukunft betrachten – nicht als Abfall.“ Ihr Vortrag zeigt, wie dieses Denken zur konkreten Praxis wird und teilt Erfahrungen der Expertin aus zahlreichen realisierten Leuchtturmprojekten im DACH‑Raum.

