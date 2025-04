Karriere I Wechsel im Vorstand : Neuer COO bei Porr bestellt

Nachdem Jürgen Raschendorfer seine Agenden als COO der Porr zurückgelegt hat, soll Josef-Dieter Deix übernehmen. Er wurde vom Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats heute, am 12. März, zum Mitglied des Vorstands nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 26. März 2025 gefasst werden.