Wer auf eine Verbesserung der heimischen Geschäftslage gehofft hat, wird enttäuscht. Zu Beginn des dritten Rezessionsjahres in Folge ist keine Erholung in Sicht. Im Rahmen der jüngsten Austrian-Business-Check-Umfrage haben österreichweit nur 43 Prozent der Betriebe von einer sehr guten oder guten Geschäftslage gesprochen. Zwar ist die Lage innerhalb der Baubranche mit 47 Prozent etwas besser, doch wirklich gut sieht anders aus – vor allem dann, wenn im Vorjahr 55 Prozent zufrieden waren. Zudem erwarten in der Bauwirtschaft nur 14 Prozent (Österreich: 19 %), dass sich ihre wirtschaftliche Situation bis Jahresende verbessern wird. „Wenn diese Prognose tatsächlich eintritt, wäre das für die heimische Wirtschaft fatal“, erklärt Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG.

Etwas Hoffnung liefert vielerorts immerhin die aktuelle Auftragslage in der Bauwirtschaft. Denn diese hat sich in den vergangenen Monaten etwas gebessert: 43 Prozent der Bauunternehmen sind mit ihrer derzeitigen Auslastung zufrieden. Doch eines zeigt sich weiterhin: Viele nationale und internationale Störfeuer, etwa das hohe Kostenniveau oder geopolitische Spannungen, stellen unverändert eine große Belastung für die Betriebe dar.

