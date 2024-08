Der aktuelle Auftraggeber ist Mapei Pacific, wobei das Auftragsvolumen mehr als doppelt so hoch ist. Auch diesmal wird ein Trockenbaustoffwerk im Großraum Melbourne errichtet. Das Leistungsspektrum von INOCON-IP umfasst das Engineering, die Konstruktion, den Stahlbau, die Komponentenfertigung, die Montage sowie die Inbetriebnahme. Die Arbeiten wurden bereits initiiert. Aufgrund des signifikant höheren Auftragsvolumens im ersten Halbjahr, welches mit rund 19 Mio. Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres ist, prognostiziert INOCON-IP einen deutlichen Umsatzsprung. Der Umsatz dürfte nach zuletzt 17,9 Mio. Euro im laufenden Jahr um fast 20 Prozent auf 21 Mio. steigen und könnte 2025 bei fast 25 Mio. landen. Auch eine hundertprozentige INOCON-IP-Tochtergesellschaft kann einen Großauftrag verzeichnen: Die M-U-T GREEN Technology GmbH mit Sitz in Stockerau liefert an Primetals Technologies Austria Komponenten für ein neues Elektrostahlwerk in Europa.

„Dass wir uns dem ungünstigen Trend in der Baubranche so erfolgreich widersetzen können, hat vor allem zwei Gründe“, erklärt INOCON-IP-Geschäftsführer Reinhard Eder. „Einerseits haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Monaten mit großem Engagement für unseren gemeinsamen Erfolg eingesetzt. Zum anderen können wir unsere Expertise mit erfolgreichen Referenzprojekten unterstreichen.“ Der jüngst von Mapei erhaltene Großauftrag kann als exemplarisches Beispiel für diese Entwicklung angeführt werden. INOCON-IP konnte in den vergangenen Jahren zwei Großaufträge des italienischen Bauchemie-Unternehmens in Texas und Florida erfolgreich realisieren. Der aktuelle Auftrag wurde von Mapei Pacific erteilt. Die Konstruktions- und Fertigungsarbeiten wurden bereits im INOCON-IP-Werk in Attnang-Puchheim initiiert. Im vierten Quartal erfolgt die Verschiffung der Komponenten nach Australien. Die Montage startet Ende Jänner 2025. Dafür werden vor Ort Fachkräfte engagiert. Die Inbetriebnahme ist für Ende Jänner 2026 – mit Eigenpersonal – vorgesehen. Im Anschluss wird die Anlage zur Produktion von hochwertigen Baustoffen wie Fliesenkleber oder Fugenmasse eingesetzt.