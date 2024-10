Die Informationskampagne wird ab Anfang November in klassischen und digitalen Medien zu sehen sein. Darüber hinaus dient sie als Nachdenkidee für alle Reisenden und ist in Form von klassischen und digitalen Plakaten an mehr als 180 Bahnhofsstandorten in ganz Österreich, auf dem Megascreen beim Bahnhof Wien Mitte sowie bei den Gepäckausgabebändern am Flughafen Wien zu sehen.

Für 2025 ist die Entwicklung von zwei weiteren Kampagnenthemen geplant, in denen ebenfalls auf die Unverzichtbarkeit des Baustoffs Beton aufmerksam gemacht wird.

Bei der Konzeption und Umsetzung der neuen Kampagne setzt Beton Dialog Österreich auf das Know-how der bau- und immobilienerfahrenen Spezialisten der ARGE Real Estate Identity - bestehend aus den vier Wiener Agenturen Cordes Werbeconsulting, Essence, Barocc und Offroad Communications.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Informationskampagne gemeinsam mit der österreichischen Zement- und Betonindustrie umsetzen dürfen. Unsere langjährige Expertise in der Zusammenarbeit mit der Bau- und Immobilienbranche trägt wesentlich dazu bei, diese spannende und sich rasch wandelnde Branche kommunikativ zu begleiten“, so Stanislav Hana von der ARGE Real Estate Identity.