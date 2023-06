Ich habe das schon so oft erlebt! Das grüne Mascherl hängt sich jedes Bauprojekt gerne schnell und groß um den Hals. Aber das war‘s dann auch. Zu teuer, die damit verbundenen Voraussetzungen und Technologien. Zu aufwändig, das Drumherum mit Daten und der Digitalisierung. Zuerst wird medienwirksam tituliert - "man achte auf den Lebenszyklus und wolle nachhaltig agieren", dann werden Budgets vorgegeben und als Erstes werden Investitionen in Transparenz und Effizienz und damit in eine zukunftsfähige Projektkultur gestrichen. Neue Ideen müssen der vertrauten Routine und dem Daily Business weichen. Zu Recht?