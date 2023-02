FMA I IFMA Austria und BuildingSmart Österreich (bSAT) schließen eine Kooperation, mit dem Ziel, dass die verschiedenen BIM-Reifegrade auch im Facility Management Niederschlag finden.Das Hauptaugenmerk der Zusammenarbeit wird auf die BIM-Ausbildung und -Zertifizierung gerichtet sein.

Um den Nutzen im eigenen Geschäftsfeld umsetzen zu können, wird es nun auch in Österreich gemeinsame Schulungen und Zertifizierungen, welche weltweit gültig und anerkannt sind, geben. Gestartet wird mit der zweitägigen Ausbildung am 1./2. September in Wien, gefolgt von Graz, am 13./14. September 2022.