In seinem Newsletter "The Rhomberg Letter" erklärt Hubert Rhomberg unter anderem:

"Ich habe erkannt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mich aus meiner operativen Rolle in der Bauabteilung der Rhomberg Gruppe zurückzuziehen.

Keine Sorge, die Rhomberg Gruppe ist in guten Händen.

Ich habe ein unglaubliches Team, das die Zukunft des Unternehmens repräsentiert (und das wahrscheinlich einen besseren Job macht als ich…).

Ich werde weiterhin die übergeordnete Strategie im Blick behalten, aber es sind ihre Energie, Vision und Expertise, die uns 2025 und darüber hinaus voranbringen werden.

Ich freue mich, die operativen Aufgaben in ihre fähigen Hände zu legen und bin gespannt, wohin sie uns führen werden.

Ich werde sie euch bald vorstellen."

In Zukunft möchte sich Rhomberg dem weltweiten Rollout von CREE, dem Weitertreiben seines integrierten OS für Bauwerke und "meinem eigenen Orient Express" widmen.