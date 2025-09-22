900 m2 Fassadenfläche werden mit seriell vorgefertigten Holzrahmenmodulen versehen, es entsteht eine hinterlüftete Fassade mit integrierten Beschattungselementen und mineralischer Dämmung sowie einer strukturierten Putzoberfläche. Eine Bauteilaktivierung sorgt für eine konstante Raumtemperatur in den Wohnungen.

Dazu sind servicierbare Steigschächte in der neuen vorgehängten Fassade integriert. Außerdem stellen eine PV-Anlage sowie Erdsonden alternative Möglichkeiten zur Versorgung mit Energie bereit.

„Durch diese baulichen wie energietechnischen Maßnahmen gelingt es uns, das Gebäude vollständig zu dekarbonisieren und den Wohnkomfort zu steigern“, erläutert Rainer Scheidle, Leiter der Wiener Renowate-Niederlassung. „Wir schaffen damit einen Energiesprung von vorher Energieeffizienzklasse F zu A+, der Heizwärmebedarf senkt sich um knapp 85 Prozent.“

Konkret übernimmt Renowate als Teil-Generalunternehmer die gesamte Detail- und Ausführungsplanung, Baumeister-, Schlosser-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten sowie die Baustelleneinrichtung.