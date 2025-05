Die neue Anlage verbessert die Energieeffizienz, indem sie die bei der Klinkerkühlung entstehende Abwärme in zwei Prozessstufen wieder in die Produktion einspeist – sowohl in den Kalzinator zur Entsäuerung des Rohmehls als auch direkt in den Ofen als Sekundärluft für den Brenner. Dadurch reduziert sich der Bedarf an fossilen Brennstoffen. Holcim verweist auf eine deutliche Entlastung des CO₂-Fußabdrucks: Die Einsparung (die CO₂-Emissionen sinken um 18.000 Tonnen jährlich) entspricht in etwa den Jahresemissionen von rund 4.000 benzinbetriebenen Pkw.