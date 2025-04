Die im Betonwerk Albern installierte Anlage ermöglicht es, CO₂, das zuvor in einer Biogasanlage abgeschieden wurde, in den Produktionsprozess einzubinden. Konkret wird das CO₂ dem im Werk anfallenden Waschwasser aus Betonmischwagen zugeführt. In einem Karbonatisierungsprozess reagiert das CO₂ mit den Zementbestandteilen im Wasser und wird in Form von Kalkstein mineralisiert. Das aufbereitete Mischwasser kann anschließend erneut in der Betonproduktion verwendet werden, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen.

Mit dieser Technologie lassen sich jährlich bis zu 142 Tonnen CO₂ dauerhaft speichern. Das entspricht rechnerisch der CO₂-Bindungsleistung von rund 14.000 ausgewachsenen Bäumen. Die erzielten CO₂-Entfernungsleistungen werden nach den Vorgaben des internationalen Gold Standard geprüft und zertifiziert.