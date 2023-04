Ohne Verkäufe von Unternehmensteilen und Akquisitionen stieg der Umsatz im ersten Quartal um 8 Prozent und das operative Ergebnis um 12 Prozent, wie der Schweizer Konzern mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

In der Region Asien-Pazifik brachen Umsatz und Betriebsgewinn allein wegen des Verkaufs des Indien-Geschäfts um gut 60 Prozent ein.



In Europa stieg der Umsatz um knapp neun Prozent, der Betriebsgewinn um fast 59 Prozent. Das Unternehmen geht davon aus, dass "die starke Geschäftsentwicklung anhalten wird". Auch in Lateinamerika konnte Holcim weiter zulegen. Hier dürften Infrastrukturprojekte das Wachstum weiter antreiben, hieß es.

In Nordamerika steigerte Holcim den Umsatz um 5,5%, der Betriebsgewinn sank um 47%.



In den Segmenten Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton ist Holcim gut ins neue Jahr gestartet. Bei den Dachbaustoffen hingegen habe sich die Normalisierung der Lagerbestände mengenmässig bemerkbar gemacht.