Dabei herrscht allgemeine Erleichterung, dass sich nach der Nationalratswahl am 29. September 2024 schließlich doch noch eine Koalition formierte und diese am 27. Februar 2025 ihr Regierungsprogramm präsentierte. Es trägt den Titel „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich.“, zählt 211 Seiten und soll bis 2029 die gesetzgebende Richtung vorgeben – selbstverständlich auch für die Immobilienbranche.

So beginnt auf der Seite 58 das Kapitel Inflationsbekämpfung & Wohnen mit: „Das Leben in Österreich muss für die Menschen leistbar sein (…) Die Bekämpfung der Teuerung mit wirksamen Instrumenten und klaren Maßnahmen bleibt eine politische Priorität der Bundesregierung. Neben dem Kampf gegen die Teuerung wird die österreichische Bundesregierung ebenso Vorkehrungen treffen, um in Krisenzeiten die Inflation in Österreich möglichst gering halten zu können. Leistbare und faire Preise u.a. bei Mieten sowie Eigentumserwerb, Lebensmitteln und Energie sind für die Menschen und Unternehmen in unserem Land von zentraler Bedeutung.“