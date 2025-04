Parallel zum Eigentümerwechsel setzt Hartl Haus weiterhin auf strategische Schwerpunkte wie Energieeffizienz, Regionalität und individuelle Wohnlösungen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 280 Mitarbeitende, darunter 18 Lehrlinge. Die Fertigung erfolgt nahezu vollständig am Standort Echsenbach, was laut Unternehmensangaben eine hohe Produktqualität sowie die Wertschöpfung in der Region sicherstellt. Auch in der Positionierung als Arbeitgeber will Hartl Haus künftig verstärkt Akzente setzen und sich als verlässlicher Wirtschaftspartner im Waldviertel präsentieren.