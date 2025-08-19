Wie die Hallmann Holding am Dienstag mitteilte, hat der Immobilienunternehmer Klemens Hallmann beim Handelsgericht Wien einen Antrag auf Einleitung eines Schuldenregulierungsverfahrens gestellt. Ziel ist demnach ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und einer angebotenen Quote von 30 Prozent.

Hintergrund des Antrags sei laut der Hallmann Group ein „derzeit außergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld, das in den letzten Monaten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat”.

Vorrangiges Ziel sei es, die Interessen der Gläubiger bestmöglich zu wahren. Im Rahmen des Regulierungsverfahrens sollen bestehende Vermögenswerte geordnet veräußert werden.

