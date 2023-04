Die innovativen modularen Windkraftanlagen stammen vom Berliner Climate Tech-Unternehmen Mowea, einem Spin-off der Technischen Universität Berlin, und wurden gemeinsam mit der Süba AG, einer 100-prozentigen Tochter der Hallmann Holding, erstmals beim Wohnbauprojekt „Das Koloman“ in Stockerau in Betrieb genommen.



Künftig soll das innovative Energiekonzept auch auf weiteren Süba-Baustellen in Österreich und Deutschland konsequent umgesetzt werden.



Nachdem im Jänner 2023 auf einer Baustelle in Wien-Simmering der österreichweit erste mit Wasserstoff betriebene mobile Generator zur Stromerzeugung erfolgreich getestet wurde, hat die Süba AG mit dem Einsatz von Windenergie im Baubetrieb einmal mehr ihre Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche unter Beweis gestellt.