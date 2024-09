§ 9 Abs 7 KStG soll eine mehrfache steuerliche Verwertung derselben Verlusten verhindern. Aus diesem Grund ist der Abzug von Teilwertabschreibungen (Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert) von Beteiligungen an Gruppenmitgliedern sowie der Abzug von Verlusten aus der Veräußerung solcher Beteiligungen bei der Gewinnermittlung der Unternehmensgruppe verboten. Dieses Abzugsverbot wurde seit 1. Mai 2024 verschärft, indem vortragsfähige Verluste des Gruppenträgers aus Zeiten vor Wirksamwerden der Unternehmensgruppe (Vorgruppenverluste) nicht mehr abgezogen werden dürfen, soweit darin Teilwertabschreibungen und Veräußerungsverluste aus Beteiligungen enthalten sind, die im Zeitpunkt der Abschreibung/Veräußerung bereits einer anderen Unternehmensgruppe angehört hatten.

Damit greift dieses erweiterte Abzugsverbot bei einer stufenweisen Erweiterung von Unternehmensgruppen „nach oben“, wie z.B. in dem Fall, wo die X-GmbH eine 100%ige Beteiligung an der Y-GmbH hält, welche wiederum eine 100%ige Beteiligung an der Z-GmbH hält. Initial bilden nur die Y-GmbH und Z-GmbH eine Unternehmensgruppe – die X-GmbH ist daher kein Gruppenmitglied. Schreibt die X-GmbH ihre Beteilung an der Y-GmbH auf den niedrigeren Teilwert ab und wird die Gruppe danach bzw. in den Folgejahren nach oben erweitert, sodass die X-GmbH Gruppenträger wird, kann sie vortragsfähige Verluste nicht mit den Gewinnen/Verlusten der Gruppenmitglieder verrechnen, soweit in diesen die Teilwertabschreibungen auf die Beteiligung an der Y-GmbH enthalten sind.

Diese Neuregelung gilt für Unternehmensgruppen, für die ein Gruppenantrag nach dem 3. Mai 2024 gestellt wurde. Die Neuregelung führt somit zu einer Einschränkung und Verschärfung der Verlustverwertung von Gruppenträgern.