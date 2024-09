Zehn Jahre lang stand Christian Struber als Obmann an der Spitze der ARGE Eigenheim. Mit Jahresende verabschiedet sich der Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau GmbH in die Pension und hat nun eine geordnete Übergabe seiner Agenden in die Wege geleitet. Als Nachfolgerin gefunden wurde Isabella Stickler, die Obfrau der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland St. Pölten.



Isabella Stickler verfügt über langjährige Erfahrung in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und hat sich in der ARGE Eigenheim aktiv für die Förderung von Frauen eingesetzt. Ihr Engagement hat dazu beigetragen, den Frauenanteil in Führungspositionen gemeinnütziger Unternehmen deutlich zu erhöhen. "Es erfüllt mich mit großer Freude, dass nun erstmals in der Geschichte der ARGE Eigenheim eine Frau für die Führungsspitze gewonnen werden konnte", so KommR DI Christian Struber MBA, Bundesobmann der ARGE Eigenheim und Vorsitzender des Aufsichtsrates des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV).