Nationale sowie internationale Top-Speaker zeigten in ihren Vorträgen die aktuellen Herausforderungen der Baubranche, stellten die neuesten Trends vor und präsentierten Best-Practice-Beispiele, wie das Wohnen in Zukunft aussehen kann.

Johann Marchner, Geschäftsführer von Wienerberger Österreich: "Die diesjährige Rekordzahl von 170 Besucherinnen und Besuchern unterstreicht einmal mehr, dass wir mit unseren Eventhemen am Puls der Zeit sind und eine wertvolle Plattform für den Austausch geschaffen haben."

Den Veranstaltungsnachmittag eröffnete die „Hausherrin“ und Geschäftsführerin des AZW, Angelika Fitz, mit ihrer Keynote „Wohnen und den Planeten bewohnen“. Sie gab einen Einblick in aktuelle internationale Trends im Wohnbau und deren Auswirkungen auf das Zusammenleben.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete Katharina Bayer, Architektin und Gesellschafterin von einszueins architektur ZT GmbH, Wien. Sie ging in ihrem Vortrag der spannenden Frage nach, wie die Sehnsüchte und Qualitäten des Einfamilienhauses in den ökologisch sinnvollen verdichteten Wohnbau gebracht werden können und gab am Beispiel erfolgreich umgesetzter Baugruppenprojekte einen Ausblick in die Zukunft des Wohnbaus.