Brick Award 22 – Zukunftsorientiertes Bauen



Ausgezeichnet werden Projekte aus der ganzen Welt, die mit einem innovativen Design- und Architekturkonzept, dem geschickten und innovativen Einsatz von Ziegeln sowie einer hohen Qualität in Bezug auf Ästhetik, Form und Gestaltung des Projekts überzeugen. 2022 wurden zahlreiche Projekte prämiert, die Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels und den Umgang mit begrenzten natürlichen Ressourcen bieten. Zukunftsorientierte Entwicklungen sind etwa Gebäude, die unter Verwendung lokaler Materialien errichtet wurden, um Abfall und Energie zu reduzieren, oder Gebäudehüllen mit Fassadenbegrünung. Andere Lösungen sind Konzepte, bei denen bestehende Gebäude nicht abgerissen, sondern durch Um- und Ausbauten erhalten werden.



Internationales Architektur Symposium “Architecture: Connecting Nature and Culture”



Anlässlich der Verleihung findet am 10. Juni ein Architektur Symposium statt. Das hochkarätige und internationale Architektenpanel wird darüber diskutieren, wie Architekten Gebäude errichten, die im Einklang mit der Natur stehen und einen wesentlichen Beitrag für die Umwelt leisten können.



Allen Interessierten steht die Möglichkeit offen, via Livestream am Symposium teilzunehmen.



Gewinnspiel: Nutzen Sie Ihre Chance persönlich am Symposium teilzunehmen



Sie haben aber auch die Möglichkeit, Tickets für die Teilnahme an der Veranstaltung vor Ort zu gewinnen. Alle Details und die Anmeldung zum Gewinnspiel finden Sie hier.



Die Teilnahme ist bis 30. Mai möglich. Die Gewinner werden am 1. Juni informiert.



Architecture Symposium:



10. Juni 2022, 10.30 Uhr

Livestream unter Architecture Symposium (brickaward.com)