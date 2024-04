Die wahre Dimension des Weinguts Gruber in Röschitz nahe Eggenburg erschließt sich vor allem aus der Luft. Da sieht man, wie groß der Bau ist und wie stark er zur unmittelbar angrenzenden Kellergasse und den übrigen Häusern des Dorfes in Kontrast steht. Ist man aber auf Augenhöhe mit dem Bau oder sitzt drinnen in den Verkostungs- und Verkaufsräumlichkeiten, macht sich Harmonie breit. „Besondersstolz sind wir auf Details“, sagt etwa Ewald Gruber, eines von drei Geschwistern(dazu kommen Bruder Christian Gruber und Schwester Maria Wegscheider), die das international renommierte Bio-Weingut von den Eltern übernommen haben und es jetzt in eine neue Zeit führen.

Eines der angesprochenen Details: das ohne obere Führung aus aneinander gereihten Rundbögen geformte und so bewusst keinen durchgehenden Abschluss bildende Geländer der Terrasse, von der aus man auf den Weinberg blickt – die vertikal geführten Elemente lassen dazwischen Platz und gleichen sich so optischden Weinstöcken an.

Der Bedarf, den bestehenden Weinkeller zeitgemäßen Standards zuzuführen, war schon länger gegeben gewesen, sagt Gruber. Und eigentlich hat das Projekt schon 2016 gestartet. Acht Jahre, das ist schon bald der Bauzeitraum für ein größeresInfrastrukturprojekt, staunen wir und notieren uns die Frage für ein späteresGespräch mit Patrick Herold, dem Verantwortlichen von Architects Collective.„2016 war der Erstkontakt mit dem Bau-herrn“, sagt dieser. Anfänglich wäre es in den Gesprächen zwischen den Grubers und den Architekten (die mit an die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größeren Büros in Österreich zählen) um andere Grundstücke des Weinguts gegangen. „Den richtigen Anruf, jetzt mit der Planungs- und Bauphase zu beginnen, haben wir 2021 bekommen“, sagt Herold.