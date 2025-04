„Die KIM-Verordnung und damit die Hürde für junge Familien, Eigentum zu erwerben und langfristig Vermögen aufzubauen, ist dank unseres intensiven Einsatzes als Interessenvertretung endlich gefallen“, so Wild: „Auch wenn die Verordnung erst im Juni ausläuft, merken wir, dass der tote Markt langsam wieder in Bewegung kommt. Hier hat in der Vergangenheit vielen gewerblichen Bauträgern wichtiges Kapital gefehlt, um neue Projekte in Angriff zu nehmen. Das Ergebnis sehen wir jetzt in den Fertigstellungszahlen!

"Wenn die Maßnahmen rasch bundesweit umgesetzt werden, wird der Immobilienmarkt auch in Niederösterreich stabil bleiben. Wir werden zwar nicht mehr an die Rekordjahre anknüpfen können, aber wir können uns wieder auf ein normales und ausgeglichenes Niveau einpendeln. Davon profitieren die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ebenso wie die Unternehmen", so Wild weiter.

Alexander Bosak erklärt: „Durch die regelmäßigen Updates können sich Bauträger und Entwickler ein Bild von der aktuellen Situation und den im Bau befindlichen Wohnungen machen und ihre eigenen Projekte darauf abstimmen. Für Interessensvertreter ist die Studie ein wichtiges Instrument. Sie können den seit Jahren drohenden Einbruch im Wohnungsneubau mit fundierten Zahlen belegen und damit auf allen politischen Entscheidungsebenen frühzeitig entsprechende Rahmenbedingungen mit Fakten einfordern!