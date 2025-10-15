Was ist das Motto der 6. Veranstaltung?



Daniel Deutschmann (Heid&Partner): Das Vortragsmotto 2025 lautet „Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Allianzmodelle im D-A-CH-Raum“. Unterschiede gibt es in der Zusammensetzung der Vertragspartner, etwa in der Einbindung des Auftragnehmers. In Deutschland wird IPA immer mit einer integrierten Planungsleistung kombiniert, die mindestens die Ausführungsplanung umfasst, oder teilweise sogar schon ab Leistungsphase 2 nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure beginnt.

Auch beim Allianzvertrag ist im Sinne eines Early Contractor Involvement die Einbindung des Auftragnehmers schon ab der Planung des Vorentwurfs oder früher möglich. Allianzverträge sind sowohl mit ECI als auch abgeschlossener Planung möglich.

Am Donnerstag, den 23. Oktober, berichten hochkarätige Vortragende, wie z. B. Frédéric Heil (ÖBB INFRA), Yasmin Dheban (SBB), über ihre praktischen Erfahrungen mit Allianzverträgen in Österreich sowie IPA-Modellen in Deutschland und der Schweiz.

Bei der Podiumsdiskussion werden wir auf die Vor- und Nachteile von Partnerschaftsverträgen im D-A-CH-Raum eingehen. Dazu haben wir prominente Diskussionspartner aus Österreich, wie Judith Engel (ÖBB-Vorständin) und Josef-Dieter DeixJosef–Dieter Deix (Porr-COO) und Vertreter aus Deutschland und der Schweiz eingeladen.