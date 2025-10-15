Fachkonferenz zu Allianzverträgen : Allianzmodelle im D-A-C-H-Raum im Mittelpunkt
Hochkarätige Vortragende referieren zu Allianzverträgen
Was ist das Motto der 6. Veranstaltung?
Daniel Deutschmann (Heid&Partner): Das Vortragsmotto 2025 lautet „Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Allianzmodelle im D-A-CH-Raum“. Unterschiede gibt es in der Zusammensetzung der Vertragspartner, etwa in der Einbindung des Auftragnehmers. In Deutschland wird IPA immer mit einer integrierten Planungsleistung kombiniert, die mindestens die Ausführungsplanung umfasst, oder teilweise sogar schon ab Leistungsphase 2 nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure beginnt.
Auch beim Allianzvertrag ist im Sinne eines Early Contractor Involvement die Einbindung des Auftragnehmers schon ab der Planung des Vorentwurfs oder früher möglich. Allianzverträge sind sowohl mit ECI als auch abgeschlossener Planung möglich.
Am Donnerstag, den 23. Oktober, berichten hochkarätige Vortragende, wie z. B. Frédéric Heil (ÖBB INFRA), Yasmin Dheban (SBB), über ihre praktischen Erfahrungen mit Allianzverträgen in Österreich sowie IPA-Modellen in Deutschland und der Schweiz.
Bei der Podiumsdiskussion werden wir auf die Vor- und Nachteile von Partnerschaftsverträgen im D-A-CH-Raum eingehen. Dazu haben wir prominente Diskussionspartner aus Österreich, wie Judith Engel (ÖBB-Vorständin) und Josef-Dieter DeixJosef–Dieter Deix (Porr-COO) und Vertreter aus Deutschland und der Schweiz eingeladen.
ÖBV-Regelwerk in Ausarbeitung
Was hat sich in Bezug auf Allianzverträge seit Ihrer ersten Veranstaltung getan?
Michael Pauser (ÖBV): Vieles, denn 2021 hatten bereits öffentliche Bauherrn, Planer, Ausführende und Konsulenten das ÖBV-Regelwek „Alternative Vertragsmodelle – Empfehlungen für die Auswahl und Umsetzung“ fertiggestellt, jedoch, mit Ausnahme der TIWAG, noch keine Projekte in der Praxis umgesetzt hatte.
2025 können wir in Österreich auf insgesamt 16 Allianzprojekten, sowohl im Tief- als auch im Hochbau zurückblicken. Erfahrungen wurden damit z. B. bei der ASFINAG, ÖBB, BIG, TIWAG, Land Vorarlberg, Tirol Kliniken, Best in Parking oder FH Campus Wien schon gemacht.
Nun Arbeiten die Experten in der ÖBV daran, aus den, in der Praxis gewonnen Erfahrungen mit Partnerschaftsverträgen, in einem ÖBV-Regelwerk zusammen zu fassen, um für künftige Projekte mit konkreter Anleitung eine Hilfestellung zur schnelleren Umsetzung für alle Beteiligten herausgeben zu können. In Deutschland ist die DB mit 11 Projekten mittels IPA-Verträgen Vorreiter und in der Schweiz muss frischer Wind betreffend Allianzmodellen bei ihren Juristen und Controllern erst einziehen. Das war der Stand 2024.
Wir dürfen auf den 24. Oktober in der Sky Stage des Techgates Vienna gespannt sein, was sich 2025 dazu geändert hat.
Am Freitag, den 24. Oktober, runden praxisnahe Workshops unter der Leitung erfahrener Expertinnen und Experten aus Deutschland und Österreich die zweitägige Veranstaltung ab.
Das Programm der Fachkonferenz
>> Hier finden Sie das gesamte Programm der Veranstaltung!
Die 6. Fachkonferenz „Partnerschaft mit Baupraxis“ wird von der Österreichischen Bautechnik Vereinigung gemeinsam mit Heid & Partner Rechtsanwälte in Kooperation mit SOLID durchgeführt. Bettina Kreuter, stellvertretende Chefredakteurin, wird moderieren.