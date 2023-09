Die Installationssysteme überzeugen auch im Bereich Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch. Zu den vorgefertigten Installationsblöcken gehören Wannenträger, Sanitärbausteine, Sanitärwände und Fertigbäder aus Leichtbeton. Die Sanitärwände werden im Ennstaler Werk mit CO 2 -armem Zement von Lafarge hergestellt. So werden pro Kubikmeter Beton 12 Prozent CO 2 eingespart und ein Schritt in Richtung Dekarbonisierung gesetzt. Damit passt der Zukauf auch hervorragend in die Green and Lean-Strategie der Porr.