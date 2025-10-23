1. Baukonzerne bleiben in der CSRD-Pflicht

Größere österreichische Bauunternehmen wie Strabag, Porr, Swietelsky oder Wienerberger fallen längst unter die CSRD-Berichtspflicht. Sie müssen umfangreiche Daten zu Energieverbrauch, CO₂-Emissionen, Lieferketten und Sozialstandards veröffentlichen.

Die abgelehnte Omnibus-Verordnung hätte unter anderem vereinfachte Berichtsstandards und Fristenanpassungen gebracht – etwa für Tochtergesellschaften in Nicht-EU-Staaten oder Joint Ventures.

Das Aus für „Omnibus I“ bedeutet: Diese Pflichten bleiben unverändert. Unternehmen müssen weiterhin nach ESRS-Standards (European Sustainability Reporting Standards) berichten – ein System, das selbst laut EU-Kommission „überaus komplex“ ist.

2. Keine Entlastung für Zulieferer und Bauprodukt-Hersteller

Die Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bleibt ebenfalls in ihrer bisherigen Form bestehen. Für die Bauwirtschaft ist das besonders relevant: Bauprojekte haben meist vielschichtige Lieferketten, von Rohstoffabbau über Zementproduktion bis hin zu spezialisierten Subunternehmen.

Die abgelehnte Verordnung hätte hier vereinfachte Nachweispflichten für mittelgroße Unternehmen eingeführt. Nun bleibt es bei umfangreichen Prüf- und Dokumentationspflichten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Gerade in der österreichischen Baustoffindustrie – etwa bei Holcim, Wienerberger, Murexin, Austrotherm oder Leube – bedeuten die fortbestehenden Pflichten einen hohen Verwaltungsaufwand, da Nachhaltigkeits- und Sozialstandards in internationalen Lieferketten unterschiedlich dokumentiert werden.

3. Verzögerte Investitionsentscheidungen

Viele Bauunternehmen hatten auf das Inkrafttreten der Omnibus-Verordnung gewartet, um Investitionsentscheidungen an neue Berichtsnormen anzupassen. Nun herrscht Unsicherheit.

In Projekten mit ESG-Bewertungspflicht (z. B. bei EU-Taxonomie-konformen Bauprojekten oder Green Bonds) fehlt weiterhin Klarheit über Bewertungskriterien.

Die Zweigleisigkeit zwischen EU-Taxonomie, CSRD und nationalen ESG-Berichtspflichten erschwert Finanzierungsentscheidungen – insbesondere für langfristige Infrastrukturprojekte.

4. Wettbewerbsvorteile für internationale Anbieter

Während europäische Unternehmen detailliert berichten müssen, gelten viele dieser Pflichten für außereuropäische Anbieter nicht. Damit verschärft sich der Wettbewerbsdruck.

Österreichische und deutsche Baufirmen, die auf Auslandsmärkten tätig sind, müssen die hohen EU-Standards auch dort nachweisen – ein Aufwand, der international nicht immer anerkannt wird.

Die abgelehnte Omnibus-Verordnung hätte hier einen einheitlichen Berichtspflichtenrahmen schaffen sollen, der internationale Wettbewerbsverzerrungen abmildert.