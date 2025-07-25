Mit der „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDDD), besser bekannt als EU-Lieferkettenrichtlinie, hat die Europäische Union 2024 einen entscheidenden Schritt zur Verankerung von Menschenrechts- und Umweltstandards in globalen Geschäftsbeziehungen gesetzt.

Gerade bei Bauprojekten ist die Lieferkette lang und kleinteilig: Rohstoffe, Baumaterialien, Maschinen und Subunternehmer kommen oft aus unterschiedlichen Ländern und Regionen. Häufig fehlt die Transparenz – insbesondere bei vorgelagerten Gewerken oder bei der Herkunft von Baustoffen wie Natursteinen, Holz oder mineralischen Rohstoffen. Genau hier setzt die EU-Richtlinie an: Sie verpflichtet "große" Unternehmen dazu, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette menschenrechtliche und ökologische Risiken zu identifizieren, zu bewerten und abzustellen.

Dabei umfasst die Pflicht nicht nur eigene Tätigkeiten, sondern auch die Aktivitäten von Tochtergesellschaften und – besonders praxisrelevant – sämtlicher direkter und indirekter Geschäftspartner. Für die Bauwirtschaft bedeutet das: Subunternehmen, Lieferanten von Baumaterialien, Entsorgungsunternehmen oder Transportdienstleister rücken in den Fokus.