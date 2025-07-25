Baurecht : Nachhaltigkeit mit Nebenwirkungen: Die EU-Lieferkettenrichtlinie im Bauvertragsrecht
Inhalt
- 1. Was regelt die Lieferkettenrichtlinie – und warum ist sie gerade für die Bauwirtschaft relevant?
- 2. Welche Bauunternehmen sind betroffen?
- 3. Welche Pflichten kommen auf Bauunternehmen zu?
- 4. Bauverträge auf dem Prüfstand – was konkret angepasst werden muss
- 5. Was bedeutet das für Ausschreibungen und Bauprojekte?
- 6. Fazit: Nicht nur „große“ Bauunternehmen sollten aktiv werden
- Praxistipps
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?