Mit dem Projekt wird nicht bloß eine Ressourcenschonung des Rohstoffes Gips eingelöst, es wird auch ein begrenztes Deponievolumen mitgedacht. Spielt man das mit 01.01.2026 in Kraft tretende bundesweite Deponieverbot für Gipskartonplatten in die Betrachtung hinein, so wirkt das geplante Gips‐zu‐Gips‐Recyclingwerk proaktiv und als notwendiger Schritt, um einen weiteren Meilenstein in der österreichischen Kreislaufwirtschaft erreichen zu können.

Die neue Anlage solle schließlich über eine Jahreskapazität von rund 60.000 Tonnen verfügen und sei damit in der Lage, den Bedarf im Osten von Österreich abzudecken, wie es gestern(3.10.23) in einer Pressekonferenz (PK) von Porr, Saint‐Gobain und Saubermacher hieß. In Summe bedürfe es für die Realisierung einem Investitionsvolumen von 7 Mio. Euro - aufgeteilt auf die Gips‐zu‐Gips Recyclinganlage und die Logistiklösung.

Wie man ebenfalls bekannt gab, sei die Inbetriebnahme am Saint‐Gobain‐Standort in Stockerau für Mitte 2025 geplant. Wenngleich es noch nicht zu einem Spatenstich der geplanten Anlage gekommen ist, weil das Projekt noch eine obligatorische behördliche Prüfung durchläuft, ist die dafür notwendige Gesellschaft, die Gips‐zu‐Gips Recycling GmbH, an der die Projektpartner jeweils zu einem Drittel beteiligt sind, bereits gegründet. In der Politik findet das Vorhaben jedenfalls jetzt schon Anklang, so wurde das präsentierte Leuchtturmprojekt von Bundesministerin Leonore Gewessler mit einem Videostatement begrüßt und auf seine Wichtigkeit hingewiesen: