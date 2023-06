Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat Ermittlungen gegen ehemalige und amtierende Vorstände der Errichtergesellschaft des Brenner Basistunnels (BBT SE) aufgenommen.



Gegenstand der Ermittlungen sind laut "Tiroler Tageszeitung" (Freitagausgabe) Leistungen und Zusatzaufträge für das bereits fertiggestellte Baulos "H33 Tulfes-Pfons", bei dem es zu Kostensteigerungen und Unstimmigkeiten zwischen den österreichischen und italienischen Vorständen gekommen war.



Die Gesamtkosten des Bauloses beliefen sich nicht wie angenommen auf 380 Millionen Euro, sondern auf rund 600 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Bozen hatte in der Causa bereits vor vier Jahren Ermittlungen aufgenommen, die sie laut "TT" nun offenbar an die EPPO in Venedig abgetreten hat.