Es sei vor allem deshalb so wichtig, weil es wieder verbinde, was einst getrennt wurde, sagte etwa Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag. Platter bezog sich damit bei dem Festakt des neuen Bauprojektes, das etwas weniger als sieben Jahre Zeit in Anspruch nehmen wird, auf die Trennung von Tirol und Südtirol nach dem ersten Weltkrieg. "Mit dem Tunnel wird diese wieder zusammengeführt", betonte der scheidende Tiroler Landeshauptmann. Hier und Jetzt werde jedenfalls "europäische Geschichte geschrieben", so Platter.



Auch sein Südtiroler Amtskollege, Arno Kompatscher (SVP), schlug in eine ganz ähnliche Kerbe. Das Baulos sei ein "sehr bedeutender Teil des Tunnels" und zeige auch vortrefflich, dass man es mit einem zutiefst "europäischen Projekt" zu tun habe. Der damit einhergehende "europäische Geist" sei dazu in der Lage, die historische Trennung aufzuheben, so Kompatscher.