Eine große Mehrheit erkennt die Bedeutung von Daten in schwierigen Zeiten, dennoch hat rund ein Drittel Schwierigkeiten, ihr Datenpotenzial auszuschöpfen und 24 Prozent sind unsicher, wie sie das Beste aus ihren Daten herausholen können.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Data-driven resilience“ von Dun & Bradstreet, einem globalen Anbieter von Daten und Analysen. Die Studie, für die mehr als 3.000 Führungskräfte aus 18 Ländern befragt wurden, untersucht die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, die damit verbundenen Herausforderungen und Risiken sowie die Bedeutung von Daten.

Gleich nach den Energiepreisen folgen die steigenden Betriebskosten auf der „Sorgenliste“ der österreichischen Unternehmen. So geben 39 Prozent der Unternehmen an, dass steigende Kosten ein existenzielles Problem für ihr Unternehmen darstellen. An dritter Stelle der größten Geschäftsrisiken steht der Fachkräftemangel (35 Prozent). Darüber hinaus geben neun Prozent der Unternehmen in Österreich an, in schwierigen Zeiten „kaum widerstandsfähig“ oder „überhaupt nicht widerstandsfähig“ gegenüber Bedrohungen zu sein.