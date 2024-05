Nachhaltigkeit : Emissionsfrei bauen mit E-Baumaschinen

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Im Rahmen des Klima- und Energiefonds-Projekts "maxE" findet bei Gleisbauarbeiten in Wien gerade ein Praxistest statt: Bei einem Termin im Beisein von Umweltministerin Leonore Gewessler wurde der Umstieg auf Elektro-Baumaschinen in der Praxis demonstriert. Auf der Wiedner Hauptstraße in Wien sind vier Großgeräte im Einsatz, die ihre Energie aus so genannten Voltstations, einem mobilen Energiespeicher auf Basis von Lithium-Ionen-Batterietechnologie, beziehen.