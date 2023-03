Um den Verkehr umweltschonender zu gestalten und damit einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten, wurde von der österreichischen Politik die E-Mobilitätsoffensive ins Leben gerufen. In diesem Zusammenhang wurde in den vergangenen Jahren die Anschaffung von Elektrofahrzeugen finanziell gefördert und steuerlich begünstigt. Zielgruppe dieser Offensive sind nicht nur Privatpersonen, sondern vor allem Unternehmen. Der Trend, die Energiewende auf die Arbeitgeber abzuwälzen, zieht sich derzeit wie ein roter Faden durch die aktuelle Steuergesetzgebung, verbunden mit einem gemeinsamen Namen „Green-Benefits“. Dies reicht von den bereits erwähnten Elektrofahrzeugen über die Überlassung arbeitgebereigener E-Bikes an die Mitarbeiter, bis hin zur Abgabe von Öffi-Tickets (zB Klimaticket). Die korrekte Umsetzung in der Lohnverrechnung stellt HR-Manager und Personalverrechnung vor große Herausforderungen. Der Gesetzgeber bzw das Bundesministerium für Finanzen (BMF) beantworten einstweilen die offenen Fragen nach und nach.

Ein Elektroauto, welches ein Arbeitgeber anschafft und seinen Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung stellt, führt zu keiner Besteuerung im Rahmen der Lohnverrechnung. Korrekt gesprochen bedeutet das, dass kein Sachbezug anzusetzen ist. Der Strom für diese Fahrzeuge wird vielfach aus speziellen E-Ladestationen bzw Wallboxen entnommen, die ua am Arbeitsplatz oder Zuhause genutzt werden. Praktisch für den Fahrer, tückisch für die Personalverrechnung. Einige offene Fragen in diesem Zusammenhang wurden nun vom Gesetzgeber durch eine Änderung der Sachbezugswerteverordnung geregelt. Quasi absehbar war auch, dass das Finanzministerium mit einer aktuellen Anfragebeanwortung vom 8.3.2023 („Zweifelsfragen zur Sachbezugswerteverordnung – Laden von Elektroautos“) der Interpretation dieser Verordnung zur Hilfe geeilt ist.