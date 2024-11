Metalle (ohne Aluminium), von denen Stahl den größten Anteil ausmacht, tragen mit 5,7 % zu den gesamten Scope-3-Emissionen der VELUX Gruppe bei.



XCarb® Recycled and Renewable Steel besteht zu mindestens 75 % aus recyceltem Stahl und wird zu 100 % mit erneuerbarer Energie hergestellt. Der XCarb®-Stahl wird in einem ArcelorMittal-Werk in Nordspanien in einem Elektrolichtbogenofen hergestellt, der vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird.



Es werden Untersuchungen durchgeführt, um den CO 2 -Fußabdruck des von ArcelorMittal an Velux gelieferten Stahls weiter zu reduzieren.



„Die langfristige Vereinbarung zwischen unseren Unternehmen ist ein starkes Signal für die Bedeutung von Stahl bei der Dekarbonisierung der Materialien, die wir alle täglich verwenden. Ich möchte für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt und für seine Vorreiterrolle bei der Verpflichtung zur Verwendung von Stahl mit geringem CO 2 -Ausstoß für seine Produkte danken“, sagte Laurent Plasman, CMO, ArcelorMittal Europe - Flat Products Industry.



Stahl ist eines von mehreren wichtigen Materialien, die die VELUX Gruppe zusammen mit ihren Lieferanten untersucht, um die CO 2 -Bilanz ihrer Produkte und des gesamten Unternehmens zu verbessern. Velux hat sich zum Ziel gesetzt, die Scope 3 Emissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren.